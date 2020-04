Il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, ha parlato in conferenza stampa: "Il fatto di avere dei dati positivi non vuol dire abbassare la guardia, ci deve essere grande cautela, in poco tempo bisogna verificare che non riparta la curva, si può rapidamente intervenire se c'è una diffusione focalizzata più difficile con una diffusione ampia. Facciamo un passo alla volta, senza cautela l'R0 può risalire in due settimane, anche meno".