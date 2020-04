Il premier olandese Rutte visita un sito per la raccolta rifiuti.



Un operaio lo vede e gli dice: “Per favore, non dia i nostri soldi agli italiani e agli spagnoli!”.



E Rutte: “Noooo! No, no!”







pic.twitter.com/TklLJxjtdb — Marco Bresolin (@marcobreso) April 29, 2020

