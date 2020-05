Svolta in Premier League. I club del massimo campionato inglese hanno infatti deciso di dare il via da domani pomeriggio agli allenamenti in piccoli gruppi. Non saranno possibili contatti tra i giocatori e verrà mantenuta la distanza fisica. E' un primo passo verso il ritorno del calcio in Inghilterra​. In Italia invece non basta ancora il Dpcm firmato dal premier Conte e in vigore da oggi: per gli allenamenti collettivi, servono ulteriori linee guida che il Cts deve validare. Oggi il Comitato si riunirà per trovare una soluzione condivisa da tutti.