Niente porte chiuse, figuriamoci lo stop. La Premier League non si ferma, e tutto risiede nelle parole di Patrick Vallance, capo consulente scientifico del governo di Johnson. "Una persona infetta in uno stadio di 70mila posti non contagia l'intero impianto, al massimo un paio di persone vicine". Ecco, questa è la linea. Discutibile o meno, ma tant'è. Giocando a porte chiuse, infatti, c'è il rischio che i tifosi finiscano al bar o nei pub già affollati: anche per questo, si è discusso con Sky e BT Sport - emittenti che detengono i diritti - di trasmettere le partite in chiaro. Ricorda qualcosa?