L'ex ct della Nazionale e allenatore di tanti club di Serie A Cesare Prandelli ha parlato dell'emergenza coronavirus che sta attraversando il mondo del calcio e l'Italia in generale: "Questa situazione ci fa capire cosa viviamo - ha spiegato ai microfoni de Il Secolo XIX - Il contatto ci manca a tutti. Si parla di una guerra, ma in quel caso si ha sempre un nemico che oggi invece non vediamo. Però forse ci stiamo rendendo conto di cosa si vive durante la guerra. Io cerco sempre di essere positivo e la vivo come un allenatore che pensa la strategia giusta prima di una partita difficile".