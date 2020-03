Cesare Prandelli, ex calciatore della Juventus e allenatore della Nazionale, ha dato la sua testimonianza sul coronavirus. Lui che è originario di una zone più colpite dalla pandemia: "Si possono aiutare le persone solo stando in casa, bisogna accettare la realtà. Ho perso alcuni amici ed è una situazione drammatica, soprattutto per i familiari che non possono stare vicino ai loro cari. Ad Orzinuovi il contagio è stato scatenato da una partita di bocce contro la squadra di un paese del lodigiano. Ho parenti in quarantena e altri positivi, ma i veri sacrifici li fanno in ospedale medici e infermieri".