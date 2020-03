Gianmarco Pozzecco, tecnico della squadra di basket Dinamo Sassari, ha tuonato contro la decisione di continuare le manifestazioni sportive con l'allarme Coronavirus: "C'è un decreto del governo che impone di stare a un metro di distanza, io però se vedo i miei ragazzi a un metro dagli avversari mi inca..o clamorosamente. Per me è assurdo. Ci sono delle incongruenze, bisognerebbe fermare tutto e andare uniti e decisi nella stessa direzione. I giocatori in campo sudano, urlano, starnutiscono, tossiscono e non stanno a un metro di distanza. Io gli chiedo di stare attaccati e difendere, questa cosa non la capisco".