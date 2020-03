2









Le crisi globali hanno il particolare di essere trasversali: riducono grandi e piccoli, potenti e meno, quasi sullo stesso piano. Così, mentre il mondo combatte l'emergenza coronavirus, il calcio comincia a farsi i conti in tasca, cercando una soluzione per fermare l'ingente perdita che è cominciata con lo scoppio dell'epidemia. Stadi chiusi, società ferme, campionati e coppe rinviati: uno scenario veramente apocalittico, per cui i club e la Lega stanno cercando di capire quale sia la strada più breve per alleggerire il carico di un bilancio in rosso. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, il nuovo tavolo di trattativa si è spostato, il problema non è più "si gioca o non si gioca", ma riguarda gli stipendi dei calciatori.



AGEVOLAZIONI - La Serie A non cerca soldi cash, ma chiede al Governo agevolazioni per compensare una perdita che potrebbe essere di "appena" 167 milioni qualora si chiudesse il torneo dopo l'emergenza, o peggio di 720 milioni qualora, invece, tutto saltasse. Una forbice troppo amplia su cui fare calcoli, così si comincia a pensare un modo per tutelarsi. Club e Lega stanno cercando di aprire una breccia, l'Associazione italiana calciatori, con Damiano Tommasi che ha parlato ieri ad Ansa, si è detta pronta a venire incontro, anche se con un minimo di freddezza, visto lo sforzo richiesto a tutte le parti in gioco. PERCENTUALE - Uno sforzo che potrebbe ammontare ad un taglio tra il 20 ed il 30% dello stipendio dei calciatori. La Juventus, per esempio, si troverebbe a risparmiare 9 milioni sull'ingaggio da 31 di Cristiano Ronaldo: è solo la punta di un grandissimo iceberg, quali sono appunto i contratti dei calciatori. Una spesa di 20 milioni al mese, per quel che riguarda i bianconeri: ogni mese di fermo, in questo momento, non viene ancora tutelato economicamente.