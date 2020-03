Altro caso in Serie A di Coronavirus. Questa volta tra i positivi al Covid19 c'è il portiere dell'Atalanta Marco Sportiello. Con un comunicato ufficiale lo ha reso noto il club bergamasco, specificando che il portiere risulta ad oggi asintomatico: "Con la presente si informa che le autorità sanitarie locali hanno comunicato in data odierna al Club la positività al Covid-19 del calciatore Marco Sportiello. Marco attualmente è asintomatico. La quarantena preventiva, a cui erano stati sottoposti Marco e tutti i tesserati della prima squadra, terminerà in data 27-03-2020".