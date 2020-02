Allarme in Serie C per il Coronavirus. Un giocatore della Pianese, che milita nel girone A, nella notte è risultato positivo al virus. Il giocatore aveva presentato sintomi influenzali nella giornata di sabato scorso e precauzionalmente non ha preso parte alla partita di domenica contro la Juventus U23, nonostante abbia pranzato con i compagni. Dopo la partita, la squadra era rientrata in città, a Piancastagnaio (Siena), mentre lui ha rincasato autonomamente. Ieri è stato sottoposto al tampone, risultato poi positivo nella notte. Le sue condizioni sono buone: attualmente è ricoverato all’ospedale delle Scotte a Siena in isolamento.