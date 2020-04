Il Portogallo è tra i Paesi europei meno colpiti, in termini di mortalità e numero di contagi, dal Coronavirus. Tanto che anche le principali squadre di calcio stanno portando avanti un lento ritorno alla normalità. I calciatori dello Sporting Lisbona hanno ripreso da oggi gli allenamenti in solitaria, divisi in gruppi di 4-5 giocatori, mentre i rivali del Benfica prevedono di rimettersi al lavoro entro la fine del mese. Porto e Sporting Braga, le altre due formazioni di vertice, non hanno ancora fornito indicazioni. Un lento ritorno alla normalità...