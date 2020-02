Il Coronavirus sta spaventando anche il mondo del calcio, infatti l'Inter questa mattina ha confermato con una nota ufficiale che la partita tra Inter-Ludogorets, in programma domani sera alle 21 a San Siro sarà a porte chiuse non solo per i tifosi ma anche per le conferenze stampa della vigilia e che sono accessibili solo ai broadcaster in possesso di pass UEFA.Allo stadio quindi non ci saranno i 250 operatori della comunicazione, tra giornalisti e tecnici, accreditati per il match. La partita sarà in chiaro su tv8, come da programma e l'Inter ha già provveduto a rimborsare i biglietti.