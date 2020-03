Paul Pogba gioca con il figlio...a modo suo. Il centrocampista francese sta passando il periodo di isolamento in casa con la sua famiglia. C'è la compagna boliviana ​María Zulay Salaues e il figlio nato 14 mesi fa. Proprio la modella e compagna dell'ex bianconero ha postato nelle sue storie un video di Paul che si diverte ad "impennare" il passeggino del figlio in uno dei viali esterni alla loro abitazione. Poi i baci della mamma per il nuovo arrivato della famiglia Pogba. Chissà che anche il suo futuro non sia a Torino con papà....