Michele Plastino, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, commentando la situazione nel calcio italiano colpito dall'emergenza coronavirus: "Coronavirus? Quello che sta succedendo negli altri paesi è in ritardo rispetto a noi, mi auguro che seguiremo la Cina per l'evolversi dei fatti, uscendo prima possibile da questa situazione. I professionisti del settore lavorino secondo le varie ipotesi, per non trovarsi impreparati quando verranno prese le decisioni. Il Sudamerica? Ci sta dando degli insegnamenti, hanno capito la gravità della situazione e stanno intervenendo in tempo utile. In proporzione ai tempi, mi sembra che sono stati più veloci degli europei. La Beneficenza? Anche il dono dei 10 milioni per Berlusconi non sono bruscolini, onore a lui. Magari ora seguiranno altri super ricchi. Jesus? Era confinato in Brasile ma è un grande allenatore. Come vivono tutto questo i calciatori? Si allenano e giocano sempre all'aria aperta, stare forzatamente a casa lo sentono ancor di più".