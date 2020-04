I giocatori e anche gli ex calciatori, in questo momento di stop del Campionato, si affidano anche ai social per fare comunicazioni ufficiali. Anche il campione del Mondo e ex Juve, Andrea Pirlo ha postato nelle storie di Instagram una bella iniziativa. Pirlo torna in campo per la sua Brescia. L'ex Juve ha invitato i suoi followers ad aderire ad una raccolta fondi dedicata al capoluogo di provincia lombarda. Un gesto esemplare del campione del Mondo, che non dimentica la sua Brescia anche in questo momento di emergenza.