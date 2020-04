Stando a quanto riporta La Stampa, sono decine e decine i piemontesi e i lombardi ad aver provato a lasciare le proprie abitazioni, violando la quarantena, per recarsi alla propria casa di mare, in Riviera, invogliati da questa primavera sbocciata con il sole. Ma non è periodo per farsi tentare da viaggi, bisogna rimanere a casa, e a denunciare questi individui sono stati soprattutto dai vicini di casi, allertati di notte dagli arrivi. In più, l’insolito traffico verso le province di Imperia e Savona ha allarmato le forze dell’ordine, che hanno incrementato i posti di blocco sorvegliando i caselli autostradali.