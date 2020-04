La fase 2 dell'emergenza Coronavirus si avvicina e il Piemonte non vuole farsi trovare impreparato. La regione starebbe mettendo a punto un vademecum apposito per fare ripartire le imprese in totale sicurezza. I lavoratori italiani avranno bisogno di quasi un miliardo di mascherine al mese, 9 milioni di litri di gel igienizzante, 456 milioni di guanti, 2,1 milioni di termometri. Insomma numeri importanti e che la regione pienmonte farà presente anche al governo.



Ecco le parole di Cirio: "Invieremo questo documento al premier Conte mettendo a disposizione del Paese il lavoro di studio elaborato in Piemonte, che testeremo su un campione di realtà del territorio che si sono già rese disponibili. Abbiamo bisogno che le nostre imprese ripartano, ma è fondamentale che lo facciano in sicurezza perché non si vanifichino tutti gli sforzi messi in campo finora".