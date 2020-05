Ieri la Fiorentina ha riscontrato alcuni casi positivi di Coronavirus. Intanto, con un messaggio in su Twitter il difensore della Fiorentina, German Pezzella ha smentito alcuni rumors secondo cui, dopo gli esami effettuati ieri, era fra igiocatori della Fiorentina risultati positivi al test sul Covid-19. Il capitano viola è stato contagiato a marzo insieme ai compagni di squadra Vlahovic e Cutrone ma dopo il secondo tampone a inizio aprile è risultato negativo.​ Ecco le sue parole:''Le voci che circolano su di me sono per fortuna false, il test è andato bene. Per favore bisogna essere prudenti quando si parla di certe cose''.

