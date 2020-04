German Pezzella, capitano della Fiorentina, ha parlato al Corriere della Sera: "Paura? Confesso di si. È vero che per me il virus è stato simile all’influenza, ma nei primi giorni della malattia ti vengono un sacco di pensieri. Per fortuna la famiglia e gli amici, pur non fisicamente, mi sono stati vicini. Ho cercato, dentro di me, di non perdere la serenità, ma non è stato facile".