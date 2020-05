2









C'è un tempo minimo di contatto per la trasmissione del virus, ben più alto di quello dato dal calcio. E' l'indicazione data nei giorni scorsi dal commissario per l’emergenza coronavirus in Italia, Domenico Arcuri, che ha riportato: “Il tempo minimo per essere a rischio contagio è di 15 minuti”. Indicazione precisa, che non lascia margini di interpretazione e che ha aperto alla ricerca dell’università danese di Aarhus che cerca di applicare questo target al mondo del calcio, per verificare se durante una partita esiste davvero il rischio contagio. Come riporta Videnskab.dk, in Danimarca lo studio condotto dai ricercatori Nikolas S. Knudsen, Thomas Bull Andersen e Manuel M. Thomasen si basa sui dati della Super League per analizzare i movimenti in campo dei giocatori nello spazio e nel tempo al fine di calcolare, effettivamente, i tempi di contatto sotto la distanza minima di contagio ovvero di un metro e mezzo.



RISCHIO? NO - I calcoli, riportati da Calcio & Finanza, dimostrano che i giocatori rimangono entro la distanza di infezione tra 0 e 657 secondi – quindi poco meno di 11 minuti – durante l'arco di un'intera partita. La media è pari a 1 minuto e 28 secondi e ovviamente cambia in base al ruolo ricoperto in campo. I dati rimangono al di sotto dei 15 minuti, cifra ritenuta "rilevante" dal​National Board of Health. Giocare a calcio è così pericoloso? Questo studio mostra che la possibilità di contagio non è così elevata.