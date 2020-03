La Juve può sorridere: dopo i contagi di Daniele Rugani, Blaise Matuidi e Paulo Dybala, infatti, nessun altro giocatore della rosa è risultato positivo al coronavirus. Nella mattinata di domenica, come rivela Sky, si sono conclusi i tamponi sui calciatori: nessuna nuova positività da registrare. Ma perché sono stati fatti i tamponi? La Juventus ha deciso di sottoporre i 121 dipendenti in isolamento dopo la notizia della positività di Daniele Rugani su suggerimento del Dottor Stefanini, medico sociale del club, in costante collaborazione con il direttore dell'ASL di Torino.