Juve-Inter a rischio rinvio. Di nuovo. Il match tra bianconeri e nerazzurri è in programma domani sera all'Allianz Stadium che resterà chiuso al pubblico ma in queste ore una nuova misura varata dal Governo potrebbe mettere un nuovo stop al match che è già stato rinviato la scorsa settimana. Ieri Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha confermato che l'Esecutivo sta pensando ad un'estensione della zona rossa che eventualmente coinvolgerebbe tutta la Lombardia.



LE PAROLE - "Il comitato tecnico-scientifico sta analizzando le informazioni e i dati. Per domani (oggi, ndr) sapremo quella che sarà la sorte delle zone rosse". Se tutta la Lombardia venisse "chiusa" le squadre che vi risiedono non potrebbero giocare, neanche a porte chiuse. Oltre all'Inter, quindi, anche Atalanta, Brescia e Milan sono in allerta. Proprio come la Juve che rischia un nuovo rinvio del match con l'Inter.