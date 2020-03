La Lega Pro ha raggiunto un accordo con Eleven Sport per trasmettere in chiaro, sulla rete in streaming, le partite della Serie C fino al 3 aprile. Una decisione resa nota da Ansa, con una nota del presidente Francesco Ghirelli, che racconta della disponibilità sia di Eleven Sport sia della Rai, che solitamente trasmette le gare del lunedì. Così, anche per i tifosi bianconeri, ci sarà la possibilità di seguire gratuitamente un mese di campionato della rosa U23 della Juventus: sono sei le partite in programma, contro ​Pergolettese, Pro Vercelli, Giana Erminio, Pistoiese, Alessandria e Renate.