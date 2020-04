Secondo quanto riportato dal TG5, la ripresa del mondo del calcio sarà lenta e graduale, specialmente per quanto riguarda l'affluenza del pubblico negli stadi. Infatti, si prospetta una chiusura degli impianti ai tifosi fino almeno a Natale, mentre ci sono ipotesi anche per quanto riguarda la prossima ripartenza: scartata l'ipotesi di giocare solo al centrosud, i club ripartiranno con ritiri blindati. Sia nelle foresterie delle varie società, sia in albergo, laddove gli impianti di allenamento non abbiano la possibilità di ospitare i calciatori.