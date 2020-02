Il coronavirus ha bloccato il calcio italiano. L'allarme lanciato da Veneto e Lombardia prima, che ha visto l'annullamento di tre gare di Serie A in programma in quelle regioni, anche Torino ha chiuso i campi sportivi, bloccando di fatto la sfida tra il Toro ed il Parma. Così, oltre a granata e ducali, sono rimasti "a casa" anche Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria. Ovviamente, la prevenzione viene prima di ogni altra questione, ma guardando alle date dei probabili recuperi, ci si accorge della difficoltà di far quadrare tutti gli incastri.



Prendiamo l’Inter. Se non sarà eliminata in Coppa Italia e in Europa League, non avrà una settimana libera per recuperare la gara con la Samp fino al 20 maggio, alla vigilia dell’ultima giornata di campionato. Vi sembra impossibile? Non lo è. Seguiteci e leggete quale potrebbe essere il calendario dei nerazzurri nei prossimi mesi: 27 febbraio gara di ritorno con il Ludogorets; 5 marzo semifinale di Coppa Italia con il Napoli; 12 e 19 marzo ottavi di Europa League; 25 marzo e 1° aprile sosta per le nazionali; 9 e 16 aprile quarti di Europa League; 22 aprile turno infrasettimanale di campionato con la Spal; 30 aprile e 7 maggio semifinali di Europa League; 13 maggio finale di Coppa Italia.



Vien facile capire come, a livello logistico, sia difficile rinviare due gare consecutive per i nerazzurri, tra Campionato ed Europa League. In più, con gli Europei che spingono il calendario ad accorciarsi ulteriormente, una delle poche date disponibili per recuperare la partita contro la Sampdoria sarebbe il 20 maggio, prima della giornata conclusiva del campionato. Così, sta passando l'ipotesi che le gare possano essere recuperate entro le prossime 48 ore, con la condizionale che si giochino a porte chiuse. Verona e Cagliari ne stanno discutendo, ma quella che sembra essere una soluzione straordinaria, potrebbe di fatto diventare una costante anche per le prossime giornate, fintanto che non rientri l'allarme. Quindi, anche Juventus-Inter sarebbe a rischio, con i bianconeri che, giocando in casa, verrebbero coinvolti dall'emergenza coronavirus.