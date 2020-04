Paulo Dybala aspetta l'ultimo tampone. Come scrive Il Corriere dello Sport, l'attaccante argentino attende di conoscere l'esito dell'ultimo dei quattro test che ha effettuato per sapere se è finalmente guarito da coronavirus, un mese dopo la notizia della sua positività. Sia lui che la compagna Oriana Sabatini stanno meglio ed hanno ripreso a fare attività fisica come confermato anche dalla madre della modella argentina negli ultimi giorni: ​"Ori e Paulo si sentono bene, molto bene. Penso che faranno un altro test nelle prossime ore. Sono da più di 20 giorni con il coronavirus. Il secondo test per Ori ha dato esito negativo, poi positivo, e ora stanno aspettando i nuovi risultati perché è come se avessero residui del virus nei loro corpi".



RIPRESA - La procedura per Dybala sarebbe stata particolarmente lunga con test approfonditi e ripetuti in vista della possibile ripresa degli allenamenti e della stagione. Lo staff medico, scrive il Corsport, sta raccogliendo più dati possibili sul fisico del calciatore, per studiare la situazione che non ha precedenti. I calciatori positivi al coronavirus, secondo il protocollo, dovranno essere sottoposti ad esami aggiuntivi prima di avere il via libera per riprendere l'attività. Paulo ha già iniziato.