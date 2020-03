non hanno fatto in tempo a scendere in campo che subito sono state richiamate negli spogliatoi. Infatti, pochi minuti prima del fischio d'inizio della prima partita di giornata, sono arrivate le dichiarazioni del ministro dello Sport Vincenzo "La FIGC valuti lo STOP immediato della SERIE A" ha scritto il ministro su Facebook. Al momento, quindi, le due squadre sono ancora in attesa di scoprire cosa succederà, con Lega e Governo che stanno prendendo una decisione per capire come si svilupperà non solo la partita o la giornata in questione, ma l'intero svolgimento del campionato. Entro le 13.00, dovrebbe arrivare una risposta definitiva.