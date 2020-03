Il Papu Gomez, attaccante e capitano dell'Atalanta, ha parlato degli effetti del Coronavirus: "Per strada non c'è più nessuno. I tifosi devono rispettare le regole. Gli unici a restare aperti sono i supermercati, puoi ordinare da internet e consegnano tutto a domicilio. Per strada non c'è nessuno, è come stare in un film horror. Non sto esagerando. Riceviamo continuamente notizie dall'Argentina. Sarebbe bello se le persone iniziassero a prendere le precauzioni necessarie. Per ora hanno preso molto alla leggera una situazione davvero complicata. Rimanere contagiati è semplice. Nel centro sportivo parliamo, vogliamo prendere una decisione in merito al virus. A Bergamo ci sono 400 casi: sappiamo che l'amore dei nostri tifosi è grande, ma abbiamo bisogno che rispettino le regole e rimangano nelle loro case".