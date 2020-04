E' stata una Pasqua difficile e diversa per tutti. Lo stesso sarà oggi, giorno di Pasquetta. Papa Francesco ha scritto alcuni pensieri su Twitter: "Prehiamo insieme per i governanti, gli scienziati, i politici che cominciano a studiare la via d’uscita per il dopo-pandemia, questo “dopo” che è già incominciato", la preghiera del Pontefice. "Perché trovino la strada giusta, sempre in favore della gente, in favore dei popoli".