Marc Overmars, direttore sportivo dell'Ajax, si è scagliato contro la Uefa, con parole durissime per come si sta gestendo a livello globale, nel mondo del calcio, l'emergenza coronavirus. Questo quanto dichiarato al Telegraaf, con un velenoso paragone con Donald Trump, presidente degli Stati Uniti: "Incomprensibile che UEFA e Federcalcio olandese non interrompano definitivamente le competizioni. Sono come Trump una settimana fa: con centinaia di morti ogni giorno, per loro l’economia è più importante della salute". La Uefa sta ancora riflettendo sull'esito finale di Champions ed Europa League.