Paulo Dybala continua ad essere positivo al coronavirus anche se i segnali che arrivano dal calciatore argentino fanno pensare che presto l'incubo sarà finito. Il Corriere dello Sport conferma che la Juve darà un aggiornamento ufficiale solo quando il giocatore sarà effettivamente guarito, nessuna novità sui tamponi e anche per questo è complicato conoscere le tempistiche dei test svolti dall'argentino. La carica virale sarebbe comunque bassa e l'impressione è che presto anche lui sarà fuori dal tunnel così come Rugani e Matuidi prima di lui.



ORIANA - C'è fiducia, insomma. L'argentino è tornato ad allenarsi con gli attrezzi ormai da qualche settimana. La compagna Oriana Sabatini sarebbe già guarita dal coronavirus e la persistenza del Covid-19 nell'organismo di Dybala non spaventa gli esperti, scrive il Corsport. "Si tratta di una situazione che si sta riscontrando in alcuni pazienti che non risultano negativizzati al tampone a distanza di tempo dalla scomparsa dei sintomi". La speranza però è che Paulo presto torni in pista. Alla Juve sono tutti ottimisti, Joya compresa.