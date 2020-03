Secondo quanto riportato dal Daily Mail, anche la Premier League si incontrerà per valutare le giuste misure precauzionali da prendere contro il coronavirus. Infatti, gli organi del calcio inglese si incontreranno domani, per discutere su quale sia la strategia da prendere. Così, mentre l'Italia è stata la prima in Europa a cambiare i suoi programmi per far fronte all'emergenza, ora anche i campionati esteri cominciano a valutare le ipotesi, anche quella di stop: quindi, dopo il divieto di stringersi la mano prima dell'inizio delle partite, la Premier potrebbe prendere misure più drastiche, proprio per non mettere a repentaglio la salute dei suoi calciatori.