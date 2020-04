Claudio Onofri, ex calciatore, ha parlato a Radio Bianconera della possibile ripresa del campionato di Serie A: "Ripresa scaglionata? Qualche dubbio rimane. Ogni soluzione di ripartenza sarà volta a salvaguardare la salute pubblica. Il calcio è minato dall'emergenza sanitaria, non solo dal punto di vista sportivo. Non andrà bene a tutti, probabilmente, ma ci si dovrà adeguare. Il calcio corre un grande rischio. Penso ai più piccoli, a chi comincia con il sogno di diventare un grande calciatore. Ci sono decine e decine di società che rischiano di scomparire. Ogni scelta dovrà essere ponderata al meglio. Questo virus ci sta togliendo tante persone e tanta passione".