La Protezione Civile ha fornito i dati aggiornati sulla diffusione del coronavirus in Italia. Sono 80.539 le persone che hanno coronavirus, 6.153 in più rispetto a ieri, per una crescita dell’8,3%.

Di queste, 8.165 sono decedute, con un amento rispetto a ieri di 662 unità, pari 8,8%, e 10.361 sono guarite, 999 in più rispetto a 24 ore fa.



Attualmente i soggetti positivi sono 62.013. Di queste 24.537 sono ricoverate con sintomi, 33.648 in isolamento domiciliare e 3.612 in terapia intensiva. Il conto totale sale a 80.539 se nella somma si considerano anche le persone decedute e quelle guarite.