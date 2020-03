Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, ha riassunto il bollettino odierno sulla diffusione del coronavirus in Italia, oggi 10 marzo 2020.



IL BOLLETTINO - In Italia un totale di 10.149 persone hanno contratto il coronavirus, 529 in più rispetto a ieri. Di queste, 631 sono decedute (+ 168) e 1.004 sono guarite. Attualmente i soggetti positivi sono 8.514 (il conto sale a 10.149, come detto, se nel computo ci sono anche i morti e i guariti): 619 in più rispetto a ieri. I pazienti ricoverati con sintomi sono 5.038; 877 sono in terapia intensiva, mentre 2.599 sono in isolamento domiciliare fiduciario.