I campionati si fermano, le partite saltano, ma solo oggi arriverà la decisione della Uefa sul prossimo futuro, in questo particolare momento di emergenza. Il coronavirus, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha messo in ginocchio non solo il calcio, ma anche i mezzi di trasporto - la Spagna ha chiuso ieri i voli per e dall'Italia (Roma e Inter giocherebbero in Europa League contro due spagnole). Eppure, secondo quanto filtra dalla Uefa, non ci sono piani a lungo termine, specialmente per quanto riguarda la questione Euro 2020. Nessuna federazione ha ancora chiesto il rinvio, così il calendario non può non tenere conto dell'impegno delle nazionali in estate. Finché la Uefa avrà potere, non ci saranno restrizioni per la Champions, è quanto filtra da Nyon, ma ci sono troppe variabili per assumere una posizione certa, da qui alla finale di Istanbul.