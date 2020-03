Ma io dico,gli operatori sanitari si sacrificano per noi,la gente sta morendo,gli ospedali al collasso,molti obbligati a lavorare,e leggo che il problema di tanta gente e' se si può andare a correre. Ma non rompete i coglioni e state a casa!!solo questo ci chiedono.. #coronavirus — Massimo Oddo (@Oddo) March 14, 2020

