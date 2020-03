Sono cinque i calciatori della Juventus attualmente fuori dal confine italiano: Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain, Miralem Pjanic, Sami Khedira e Douglas Costa. Ognuno di loro, salvo diverse disposizioni, dovrà sostenere un periodo di 14 giorni di quarantena obbligatoria una volta rientrati in Italia. L'obbligo, valido sulla carta fino ad oggi, è stato esteso almeno fino al 3 aprile 2020. Lo ha reso noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con una nota: “Sono tutti prorogati fino al 3 aprile prossimo i provvedimenti messi in atto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid19 e per contrastare la diffusione della malattia”​, si legge.Ad oggi, quindi, i cinque calciatori della Juve fuori dall'Italia rischiano di restare in isolamento forzato per altre due settimane, così come i sette giocatori dell'Inter e tutti gli altri calciatori di Serie A che hanno avuto l'ok per partire dall'Italia. Nel caso della Juve si conosce solo il giorno del rientro di Douglas Costa, che ieri durante una diretta Instagram ha dichiarato che il giorno del suo rientro nel Bel Paese è fissato per il 3 aprile, proprio il giorno in cui terminano gli obblighi di quarantena per chi arriva dall'estero. Il rischio però è che la misura venga ulteriormente prorogata. Non si conosce ancora la data di ritorno degli altri calciatori della Juventus.