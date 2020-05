Una nuova positività al Covid-19 in Serie A. Lo rende noto il Torino con un comunicato ufficiale, senza però menzionare il nome del calciatore in questione: "Nel corso dei primi esami medici effettuati ai calciatori del Torino FC, è emersa una positività al COVID-19. Il calciatore, attualmente asintomatico, è stato posto immediatamente in quarantena e verrà costantemente monitorato".​​