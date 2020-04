Secondo quanto riportato dal Times in Inghilterra allo scopo di agevolare la conclusione in tempi brevi del campionato di Premier League la Football Association ha dato il via libera all'utilizzo dell'impianto di Wembley e del centro di allenamenti di St George's Park come campi neutri al fine di disputare alcune (si parla di circa 4 al giorno) delle partite in calendario da qui a fine stagione a porte chiuse e in sicurezza. Questo al momento è lo scenario considerato migliore per assicurarsi di terminare la stagione. In Italia si sta discutendo ancora su quale sia la soluzione più idonea, con la possibilità di giocare a porte chiuse prima il campionato e poi le coppe europee.