Ancora nessuna accordo tra le società e la Lega per gli stipendi dei calciatori. Con un comunicato ufficiale la Lega Serie A ha confermato che Venerdì 3 aprile, in videoconferenza alle ore 10 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 15 in seconda convocazione si terrà l'assemblea nazionale con all'ordine del giorno fra le altre, le ipotesi di un accordo collettivo AIC/LNPA sugli stipendi, l'aggiornamento sugli scenari per il calendario 2019/2020. Tema caldo quello sugli stipendi dei calciatori, già ben avviato dalla Juventus, prima squadra in Italia a tagliare i salari dei propri giocatori.