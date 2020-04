Nuova idea per la ripresa del calcio in Italia. Secondo quanto riferito da repubblica.it, infatti, ci sarebbe al vaglio per la Lega Serie A una ripresa particolare: ripartire con le semifinali di ritorno di Coppa Italia, Juventus-Milan e Napoli-Inter. Una soluzione che darebbe più tempo ai vertici per analizzare l’evoluzione del coronavirus e permetterebbe di decretare le finaliste di una competizione che altrimenti rischia anche di non essere completata. Questa idea farebbe felice il ministro per lo Sport Spadafora, perché darebbe il primo evento post coronavirus alla Rai, che detiene i diritti tv della Coppa Italia.