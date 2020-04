1









L'emergenza coronavirus si è abbattuta anche sul mondo del calcio, costretto giustamente a fermarsi di fronte alla pandemia che di fatto ha bloccato quasi tutto il Mondo. La Juventus si è mossa in anticipo, trovando un accordo con i calciatori, pronti a congelare gli stipendi di marzo, aprile, maggio e giugno, se non si dovesse tornare a giocare. Una mossa che permetterà al club bianconero di salvare 90 milioni ma secondo una stima di Banca IMI la Juve rischia di perderne 110: 45 relativi ai diritti tv di Serie A e Champions, 40 da minori ricavi di sponsorizzazione, 20 di mancati incassi da ticketing.



ALTRI 20 MILIONI DI RISPARMIO - "La Juve si è tutelata da un impatto potenzialmente molto forte - dichiara a Il Corriere dello Sport, Alberto Francese, Research analyst di Banca IMI -. Lo stop alle competizioni comporta anche risparmi di gestione stimabili in 20 milioni tra costi dello stadio, spese per le trasferte e altre voci. Se si volevano compensare queste perdite in modo significativo c'era poco da fare se non agire sugli stipendi. Con questo memorandum of understanding scritto con i calciatori la società riesce a colmare questo gap con minori costi diretti e minori stipendi. La Juve è una società ben gestita ha un fatturato attorno ai 600 milioni e 110 milioni rappresenterebbero circa un quinto di esso. Ritengo che togliere a qualsiasi squadra, di A, B o altra categoria, i proventi di un terzo delle partite della stagione senza tagliare il costo dei calciatori sia insostenibile. Va dato atto al club bianconero di aver fatto un ottimo lavoro su un fronte delicato, adottando una flessibilità calcolata. Come abbiamo visto da altre parti è stato più complicato. I giocatori sanno di essere in una società sana"