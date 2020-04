1









Gonzalo Higuain punta i piedi e sebbene non abbia ancora ufficialmente comunicato alla Juve la sua volontà di non voler rientrare, l'argentino sta davvero pensando di restare a casa e considerare terminata la sua stagione. Difficile che alla fine lo faccia davvero ma intanto resta all'estero proprio come Cristiano Ronaldo, Douglas Costa, Szczesny, Rabiot, Khedira Alex Sandro e Danilo. Dei nove 'partenti' da Torino solo Pjanic risulta rientrato in Italia al momento. Higuain, a quanto ci risulta, è l'unico che ad oggi punta i piedi per rientrare.