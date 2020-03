Che Neymar fosse una testa calda si sapeva già da tempo, ma oggi da Le Parisien è arrivata una nuova accusa per il brasiliano del Paris Saint Germain: il giocatore, infatti, secondo il quotidiano francese, sarebbe tornato in Brasile con un aereo privato per passare la quarantena da coronavirus con i parenti, violando così le direttive del governo della Francia che, come sta succedendo da tutte le altre parti del mondo, impediscono a chiunque di lasciare il Paese. Situazione in evoluzione con nuovi aggiornamenti ne prossimi giorni, quando si potrà capire anche la posizione del club su questa vicenda.