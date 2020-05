Nessun positivo in casa Inter. Come riporta il comunicato ufficiale del club, i test fatti nella giornata di venerdì hanno dato esito negativo, scongiurando quindi ogni rischio per la ripresa dei nerazzurri. Ecco la nota, rilasciata sul proprio sito dall'Inter: "FC Internazionale Milano comunica che tutti i test medici ai quali, nella giornata di venerdì, sono stati stati sottoposti giocatori, staff tecnico, staff dirigenziale e gruppo squadra, sono risultati negativi.