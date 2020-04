Ancora nessun accordo tra la Premier League e i calciatori per il taglio del 30% degli stipendi. I calciatori hanno espresso i proprio dubbi in una nota: "La detrazione salariale proposta del 30% su un periodo di 12 mesi equivale a oltre 500 milioni di sterline in riduzioni salariali e una perdita di contributi fiscali di oltre 200 milioni di sterline al governo. Che effetto avranno queste mancate entrate per il governo per il servizio sanitario nazionale?". Bisogna trovare nuove entrate anche per la EFL e i club della National League. I 125milioni di sterline potrebbero non bastare". Ultimi due punti: i giocatori chiedono che il 100% degli stipendi siano garantiti a tutti dipendenti del club e che i 20 milioni di sterline che la Premier League ha destinato a enti benefici e famiglie in difficoltà siano aumentati. I capitani delle squadre di Premier, a riguardo, i stanno creando un apposito fondo per aiutare gli altri.