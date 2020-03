La Nazionale femminile di calcio è bloccata in Portogallo. Le Azzurre sono ancora in terra lusitana a casa del provvedimento emanato dal governo locale che ha decretato la chiusura di tutti i voli da e per l'Italia: "Il Governo portoghese - si legge sul sito dell'ambasciata - ha decretato la sospensione di tutti i voli da e per l’Italia, a partire dalla mezzanotte del 10 marzo 2020 e per i 14 giorni successivi. Tale misura, ha dichiarato il Governo, è giustificata dalla decisione dell’Esecutivo Conte di estendere la quarantena a tutto il territorio italiano".



A nulla è servita quindi la decisione di non disputare la finale di Algarve Cup, contro la Germania, per rientrare il prima possibile sul suolo italiano, perché il volo charter Alitalia che sarebbe dovuto partire questa mattina alle 9 da Faro non è stato autorizzato a decollare. Ben dieci le bianconere impegnate nella spedizione azzurra e di conseguenza bloccate in Portogallo: Lisa Boattin, Barbara Bonansea, Valentina Cernoia, Aurora Galli, Sara Gama, Cristiana Girelli, Laura Giuliani, Martina Rosucci, Arianna Caruso e Cecilia Salvai. Come riporta lfootball.it non è da escludere l'ipotesi che la Nazionale possa prendere un volo verso un Paese confinante con l’Italia e arrivarci con un altro mezzo di trasporto.