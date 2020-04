Se n'è andato Luis Sepulveda. Il grande scrittore cileno, 70 anni, se n'è andato in un ospedale di Oviedo dopo aver contratto il Coronavirus. Sepulveda era stato ricoverato a fine febbraio nella città in cui viveva. Cileno, nato a Ovalle nel 1949, è stato giornalista, sceneggiatore e regista. Soprattutto, un attivista molto importante per il suo Cile. Si fece conoscere al grande pubblico con 'Il vecchio che leggeva romanzi d'amore', apparso in Spagna nel 1989 e in Italia nel 1993.