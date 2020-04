151









Il dolore è davvero fortissimo Se n'è andata la madre di Pep Guardiola, allenatore del Manchester City. Dolores Sala Carriò aveva 82 anni e viveva a Manresa, Barcellona. La donna si è spenta dopo aver lottato per giorni contro il coronavirus, da cui non è riuscita a guarire dopo il ricovero in una struttura ospedaliera catalana. Guardiola aveva chiesto massima privacy e rispetto sulla circostanza, a dare la notizia ufficiale è stato il Manchester City attraverso un tweet: "La famiglia del Manchester CIty è devastata nel riportare la notizia della morte della madre di Pep, Dolors Sala Carriò, in Manresa, Barcellona, dopo aver contratto il coronavirus. Aveva 82 anni".